Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v plusu

Ljubljana, 10. januarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,20 odstotka. V prvi kotaciji se dražijo delnice Krke, Save Re in Zavarovalnice Triglav, v minus pa so delnice Cinkarne Celje in Telekoma Slovenije. Vlagateljem so najbolj zanimive delnice Krke in NLB.