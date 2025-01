Porabski Slovenki Iloni Bartakovič madžarska državna nagrada za ohranjanje slovenske kulture in jezika

V utemeljitvi so zapisali, da je Bartakovič izjemno predana in nesebična članica slovenske skupnosti, ki s svojim delom bogati kulturno dediščino in jezikovno identiteto.

Bartakovič živi v Slovenski vesi, po poklicu pa je vzgojiteljica. Poklicno pot je začela leta 1979 v vrtcu v Slovenski vesi, kjer je vodila slovensko skupino otrok. Po zaprtju vrtca leta 2010 je delo nadaljevala v Monoštru, prav tako v slovenski skupini, vse do upokojitve leta 2019.

Ob prejetju nagrade je poudarila, da jo delo z otroki in ohranjanje slovenske kulture navdihujeta. "Dobro mi je pri srcu, če me vprašate, kako se počutim ob prejemu nagrade. Dobro, ker mislim, da je to tisto, kar moramo delati in biti za zgled drugim (...) Vesela sem, da sem del slovenske skupnosti in da se razumemo," je še dejala.

Tudi po upokojitvi Bartakovič ostaja v vrtcu. Kot pravi, jo delo z otroki ohranja mlado. "Ko pridem v vrtec, pozabim na vse ostalo. Rada se igram z otroki, rada se z njimi učim slovenskega jezika in vedno z veseljem iščem nove naloge, s pomočjo katerih se kaj naučimo," je dejala za STA.

Poleg tega je aktivna v skupnosti kot predsednica Slovenske narodnostne samouprave in članica Državne slovenske samouprave ter v Komornem zboru Zveze Slovencev na Madžarskem, petje pa prenaša tudi na otroke v vrtcu.

Bartakovič je sicer prejemnica več priznanj, med drugim nagrade mesta Monošter za narodnosti, ki so ji jo podelili leta 2015. Leta 2019 pa je dobila nagrado Terez Brunszvik za dosežke na področju vzgoje.