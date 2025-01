Odprt mednarodni razpis za fotografe Organ Vida Futures Talent

Zagreb, 10. januarja - Hrvaška organizacija Organ Vida je objavila razpis za umetnike, da se pridružijo platformi Futures. Na razpis se lahko prijavijo umetniki iz širše regije, tudi Slovenije, ki ustvarjajo na področju fotografije in videa ali hibridnih praks, ki raziskujejo odnos med podobami in zvokom, kiparstvom ali prostorskimi deli. Razpis je odprt do 15. januarja.