V Izoli odprtje razstave in predstavitev nove knjige Arneja Hodaliča

Izola, 11. januarja - V izolski galeriji Salsaverde bodo drevi odprli fotografsko razstavo fotoreporterja Arneja Hodaliča, obenem pa bo ta predstavil tudi svojo nedavno izdano knjigo. Razstava, ki nosi ime Moj svet, moje svetlobe bo na ogled do 7. februarja. Na njej so na ogled postavljene fotografije zgodb, ki so se mu pripetile na njegovih poteh.