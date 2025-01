Tedenski pregled - Slovenija od 10. do 16. 1.

Ljubljana, 17. januarja - Teden je prinesel odstop generalnega direktorja policije Senada Jušića. Vlada je sprejela predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ločuje javno in zasebno zdravstvo. Državni vrh je pozdravil dogovor Izraela in Hamasa o prekinitvi ognja v Gazi. Še vedno se iskri med vlado in Agencijo za energijo glede omrežnine, oglasil se je tudi Bruselj.