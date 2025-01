Dallas vnovič zmagal v ligi NBA, v Los Angelesu brez tekme

Dallas, 10. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA dosegli drugo zaporedno zmago, potem ko so po preobratu s 117:111 premagali Portland Trail Blazers. Pri Teksašanih še naprej manjkata poškodovana zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving. Liga NBA je zaradi uničujočih požarov na območju Los Angelesa preložila tekmo LA Lakers - Charlotte.