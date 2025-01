Von der Leyen in Costa v luči Trumpovih izjav za okrepitev transatlantskih odnosov

Bruselj, 9. januarja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta se v luči nedavnih izjav novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki so vznemirile mednarodno skupnost, zavzela za okrepitev transatlantskih odnosov. Poudarila sta, da bo EU vedno branila integriteto evropskih demokracij in svoboščin.