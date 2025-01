Slovenski rokometaši v Zagrebu proti Hrvatom

Zagreb, 10. januarja - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na dosedanjih pripravljalnih tekmah za svetovno prvenstvo med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem premagala Alžirijo in Katar, danes pa jo ob 20.15 v zagrebški Areni čaka Hrvaška. Sosedski obračun bo zadnji preizkus znanja pred reprezentančnim vrhuncem sezone 2024/25.