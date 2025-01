TV Slovenija razkrila nehigienske razmere na eni od farm kokoši nesnic

Ljubljana, 9. januarja - Na oddaji Tarča na Televiziji Slovenija so objavili skrivaj narejene posnetke z ene izmed slovenskih farm kokoši nesnic, katere lastnik je pomemben dobavitelj javnim zavodom. Na posnetkih so nagnetene kokoši z golimi vratovi, neodstranjeni glodavci, npr. miši, na enem izmed trupel so znesena jajca. Strokovnjake so posnetki šokirali.