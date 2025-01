Evropske borze večinoma z rastjo, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 9. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Do rasti je prišlo, čeprav v New Yorku zaradi dneva žalovanja po smrti nekdanjega ameriškega predsednika Jimmyja Carterja ni trgovanja, obeti za občutnejše rahljanje denarne politike v ZDA v tem letu pa se slabšajo. Nafta se draži, evro izgublja vrednost.