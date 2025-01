V OŠ Ketteja in Murna po padcu okna lažje poškodovan učenec

Ljubljana, 9. januarja - V ljubljanski Osnovni šoli (OŠ) Ketteja in Murna je v torek na učenca padlo manjše okno in ga lažje poškodovalo. Ravnateljica Nina Lešnjak Lepša je pojasnila, da je z učencem vse v redu, na Molu pa zagotavljajo, da je šola popolnoma varna tako za učence kot učitelje in vse ostale obiskovalce. Policisti vse okoliščine dogodka še preverjajo.