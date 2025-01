Barcelona po Parizu nadigrala še Monaco

Ljubljana, 9. januarja - Košarkarji Barcelone so leto 2025 v evroligi odprli z dvema odmevnima zmagama v gosteh. Prejšnji teden so vzeli mero Parizu, ki je bil dolgo časa vodilni na lestvici, danes pa so presenetili še prvouvrščeni Monaco. Z enajstimi zmagami so se Katalonci znova vključili v igro za prvih šest pozicij.