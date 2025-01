V UKC Ljubljana napovedali pritožbo na vmesno sodbo v zadevi Peterka

Ljubljana, 9. januarja - V UKC Ljubljana so napovedali, da bodo na vmesno sodbo v zadevi Peterka vložili pritožbo. Prepričani so, da sodišče glede na strokovno kompleksnost primera v sodbi ni upoštevalo vseh relevantnih dejstev in predloženih tujih medicinskih študij ter da je napačno razumelo ključna medicinska dejstva.