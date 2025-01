V petek stavke po vsej Italiji

Rim, 9. januarja - V Italiji se v petek obetajo hude motnje v prometu, kajti napovedanih je več stavk, ki bodo vplivale na voznike, potnike in letališke storitve, pa tudi na šolarje. Italijanski mediji so dan poimenovali črni petek, saj je po vsej državi načrtovana vrsta sindikalnih akcij z zahtevo po višjih plačah, podaljšanju pogodb in boljših delovnih pogojih.