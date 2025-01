Mozirje, 9. januarja - Od srede pogrešajo 30-letnega Tonija Balibana, ki začasno stanuje v Celju. Nazadnje so ga videli v sredo v Lačji vasi. Pogrešani je visok okoli 190 centimetrov in ima kratke črne lase. Policisti prosijo vse, ki so ga opazili, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00, so sporočili s Policijske uprave Celje.