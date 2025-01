Ljubljanska borza: Indeks prvič ta teden z občutnejšo rastjo

Ljubljana, 9. januarja - Ljubljanska borza je prvič ta teden zabeležila občutnejšo rast indeksa SBI TOP. Ta je danes pridobil 0,77 odstotka in se ustavil pri 1689,38 točke. Skupni promet je dosegel nekaj nad 1,45 milijona evrov, pri čemer so bile tudi tokrat najprometnejše delnice Krke in NLB. Po rasti so izstopale delnice Petrola, ki so pridobile več kot tri odstotke.