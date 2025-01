Van Goghova razstava v Londonu konec tedna odprta čez noč

London, 13. januarja - Razstava Van Gogh: Pesniki in ljubimci, ki bo v londonski Narodni galeriji na ogled še do nedelje, bo konec tedna za obiskovalce odprta tudi ponoči. Kot so sporočili iz galerije, so že naprodaj vstopnice za ogled razstave v noči iz petka na soboto, kar bo za ljubitelje umetnosti še zadnja priložnost za ogled sicer razprodane razstave.