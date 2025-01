Mladina o odnosu evropskih voditeljev do Trumpa (10. 1.)

Ljubljana, 10. januarja - Grega Repovž v komentarju Pred velikim pokom piše, da so evropski voditelji zavoljo miru pogosto zatajili svoja prepričanja. Avtor izpostavlja, da se to zdaj dogaja v odnosu do novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Opozarja, da je to v primeru avtokratskih politikov tvegano, saj pogosto ravnajo nepredvidljivo.