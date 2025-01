V Franciji zaradi ledu in nizkih temperatur smrtni žrtvi

Lille, 9. januarja - Na severu Francije sta zaradi nizkih temperatur in poledice umrli dve osebi, več deset ljudi je bilo poškodovanih. V departmaju Pas-de-Calais je približno 1000 gospodinjstev ostalo brez elektrike. Sneženje in poledica povzročata težave tudi na Otoku. Začasno so zaprli letališče v Manchestru in odpovedali pouk v več šolah v Walesu in na Škotskem.