Združenje bank opozarja na nove primere finančnih prevar podjetij

Ljubljana, 9. januarja - Banke in hranilnice opažajo porast novih primerov finančnih prevar podjetij. Nepridipravi se po telefonu ali e-pošti lažno predstavijo za zaposlene v tem podjetju in sporočijo nov oz. spremenjen račun, na katerega podjetje nakaže plačo oz. druge prejemke zaposlenega, so danes opozorili v Združenju bank Slovenije.