V Bruslju proučujejo dogajanje glede omrežnine v Sloveniji

Bruselj/Ljubljana, 9. januarja - Evropska komisija je na tekočem z dogajanjem v Sloveniji glede metodologije obračunavanja omrežnine in nastale razmere proučuje, so za STA zapisali v Bruslju. Izpostavili so vlogo neodvisnih regulatorjev na tem področju in napovedali, da bodo tesno sodelovali s pristojnimi organi, da bi zagotovili spoštovanje zakonodaje EU.