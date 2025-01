Nagrade Evropske filmske akademije odslej januarja

Berlin, 12. januarja - Naslednja podelitev nagrad Evropske filmske akademije (EFA) bo na sporedu januarja 2026 in ne konec tega leta. Nagrade bodo v prihodnje podeljevali med zlatimi globusi in oskarji. Sprememba časovnice naj bi pripomogla k prepoznavnosti in položaju evropskega filma. 39. podelitev evropskih filmskih nagrad pa bo januarja 2027 v Atenah.