Na Alpski konvenciji podelili nagrade mladim znanstvenikom

Brdo pri Kranju, 21. januarja - Dan pred ministrsko konferenco držav pogodbenic Alpske konvencije, s katero se zaključuje dvoletno predsedovanje Slovenije konvenciji, so se danes na Brdu pri Kranju zbrali ministri in drugi visoki predstavniki držav pogodbenic konvencije. Ob tej priložnosti so podelili tudi nagrade mladim znanstvenikom.