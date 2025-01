Nacionalna zbiralna akcija za razvoj velikega jezikovnega modela za slovenski jezik

Ljubljana, 9. januarja - Na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (UL) v okviru projekta PoVeJMo razvijajo veliki jezikovni model za slovenski jezik, ki so ga poimenovali GaMS. Za njegov razvoj potrebujejo besedila v obsegu 40 milijard besed, zato so organizirali nacionalno zbiralno akcijo pisnih in govorjenih besedil v slovenščini.