Inšpektorat decembra opravil 33 nadzorov na področju pirotehničnih izdelkov

Ljubljana, 9. januarja - Inšpektorat RS za notranje zadeve je decembra lani opravil 33 nadzorov na področju pirotehničnih izdelkov, v okviru katerih so opravili 114 pregledov. Nadzirali so tako trgovce na debelo kot trgovce na drobno. Najpogostejše nepravilnosti so bili neurejena dokumentacija in evidence ter skladiščenje pirotehničnih izdelkov.