V Združenem kraljestvu s sankcijami proti neonacistični skupini Blood and Honour

London, 9. januarja - Britanske oblasti so v sredo sprejele sankcije proti mednarodni neonacistični organizaciji Blood and Honour. Kot je sporočilo finančno ministrstvo, organizacijo utemeljeno sumijo spodbujanja terorizma, novačenja ljudi in financiranja terorističnih dejavnosti. Skrajno desni organizaciji so zato zamrznili sredstva in prepovedali poslovanje z njo.