Munich Re: Lani milijardna škoda zaradi naravnih nesreč

München, 9. januarja - Orkani, poplave in druge naravne nesreče so lani po izračunih pozavarovalnice Munich Re po vsem svetu povzročili za 320 milijard dolarjev škode, kar je precej nad primerljivimi povprečji zadnjih 10 in 30 let. "Vremenski stroj našega planeta prestavlja v višjo prestavo," so podatek komentirali v največji pozavarovalnici na svetu.