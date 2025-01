V Banjaluki danes kljub opozorilom mednarodne skupnosti praznovanje dneva Republike Srbske

Banjaluka, 9. januarja - V Republiki Srbski danes obeležujejo dan te entitete Bosne in Hercegovine, čeprav ga je ustavno sodišče BiH razglasilo za neustavnega. V Banjaluki bo potekala vrsta slovesnosti, EU in ZDA pa so medtem opozorile na neustavnost praznovanja dneva Republike Srbske in pozvale institucije v BiH, naj ob kršenju zakonodaje ukrepajo.