Britanski pevec Rod Stewart praznuje 80 let

London, 10. januarja - Priljubljeni britanski rock in pop pevec ter tekstopisec Rod Stewart danes praznuje 80 let. S svojim značilnim hripavim glasom se je v 70. in 80. letih preteklega stoletja povzpel na vrhove glasbenih lestvic z uspešnicami, kot so Tonight's the Night, Da Ya Think I'm Sexy? in Maggie May. V dolgoletni karieri je prodal več kot 200 milijonov albumov.