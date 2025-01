Potter novi trener West Hama

London, 9. januarja - Angleški nogometni prvoligaš West Ham je za novega trenerja imenoval Grahama Potterja. Nekdanji šef Brighton & Hove Albiona in Chelseaja Potter se je s klubom dogovoril za dveinpolletno pogodbo, so sporočili pri West Hamu, novo službo pa je sprejel 20 mesecev po tem, ko so ga modri odpustili.