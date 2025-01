Ruše, 9. januarja - Policisti so ugotovili identiteto trupla, ki so ga konec decembra našli v gozdu na območju Smolnika blizu Ruš, in preklicujejo poziv po informacijah o njem, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Po njihovih navedbah gre za moškega z območja njihove PU. Kot so navedli v torek, po dosedanjih podatkih smrt ni posledica kaznivega dejanja.