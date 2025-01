Dnevnik o predlogu novega zakona o medijih (9. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Miran Lesjak v komentarju Mediji in sarme piše o predlogu novega zakona o medijih. Avtor meni, da so inšpektorji prikladno orodje za discipliniranje medijev, saj so podrejeni politični oblasti. Meni tudi, da so slovenski mediji v krizi ter da spletni in elektronski mediji izgubljajo bitko z digitalizirano pogrošnostjo svobode izražanja.