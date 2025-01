V Novi Gorici o potresni varnosti, junija velika mednarodna vaja na Goriškem

Nova Gorica, 9. januarja - V Novi Gorici so v sredo v okviru projekta IN4SAFETY pripravili strokovni posvet o potresni varnosti in odzivu služb za zaščito in reševanje ob potresih. Namen omenjenega projekta je vzpostavitev čezmejnega sodelovanja med službami zaščite in reševanja, tako bo junija na Goriškem mednarodna čezmejna vaja.