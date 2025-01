Washington po zmagi nad Vancouvrom drugi v ligi NHL

Los Angeles, 9. januarja - Tekma hokejskih ekip Kings slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja in Calgary Flames je bila zaradi požarov v predelu Los Angelesa, ki so ob veliki materialni škodi že terjali tudi življenja, prestavljena. Washington Capitals pa so v prestolnici z 2:1 po podaljšku ugnali Vancouver Canucks in so sedaj drugi v ligi za vodilnimi Vegas Golden Knights.