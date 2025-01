Cleveland v velikem derbiju lige NBA ugnal Oklahomo

Cleveland, 9. januarja - Jarrett Allen je v severnoameriški košarkarski ligi NBA dosegel 25 točk za zmago Cleveland Cavaliers proti Oklahoma Cityju s 129:122. Vodilni v ligi Cavaliers imajo po 11. zaporednem slavju 32 zmag in štiri poraze v sezoni, gostujoči Thunder, vodilni na zahodu, pa 30 zmag in šest porazov, vendar so končali klubski rekordni niz 15 zmag.