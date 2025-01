Newyorške borze končale neenotno

New York, 8. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelji so v pričakovanju poročila ameriškega ministrstva za delo o razmerah na trgu dela, ki bo objavljeno ta konec tedna in bo vodilo za nadaljnje ukrepanje centralne banke Federal Reserve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.