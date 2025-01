ZDA nočejo plačati svojega finančnega prispevka Wadi

Montreal, 8. januarja - Oblasti Združenih držav Amerike ne želijo plačati svojega prispevka Svetovni protidopinški agenciji (Wada), je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška protidopinška agencija (Usada) to vidi kot "edino možno odločitev za zaščito pravic športnikov". Ameriške oblasti so sporočile, da so zadržale plačilo 3,5 milijona evrov Wadi.