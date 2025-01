Aćimović le še direktor reprezentanc

Ljubljana, 8. januarja - Nekdanji slovenski nogometni zvezdnik in nazadnje selektor reprezentance do 21 let Milenko Aćimović bo po novem opravljal le še funkcijo direktorja reprezentanc, je danes sporočila Nogometna zveza Slovenije. Od decembra je bil v dvojni vlogi, saj je ob selektorski mlade ekipe prevzel še direktorsko mesto po odhodu Mirana Pavlina.