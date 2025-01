Zgodba o omrežnini z novim nadaljevanjem

Ljubljana, 9. januarja - Zgodba o novi metodologiji obračuna omrežnine, ki javnost zaposluje tudi zaradi spora med vlado in Agencijo za energijo, bo danes dobila novo poglavje. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer in direktor Elesa Aleksander Mervar bosta predvidoma predstavila predloge za spremembo metodologije, nove sklepe bi lahko sprejela tudi vlada.