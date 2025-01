V Slovenski kinoteki znova čas za poljsko filmsko produkcijo

Ljubljana, 9. januarja - S slovensko premiero zgodovinske animirane drame Kmetje režiserjev DK in Hugha Weichmana se bodo drevi v Slovenski kinoteki začeli Dnevi poljskega filma, ki bodo v četrti izdaji ponudili formalno in žanrsko raznolik pregled poljske filmske produkcije. Med drugim si bo mogoče ogledati tudi celovečerce Agnieszke Holland in Malgorzate Szumowske.