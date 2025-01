Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 8. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na dolenjski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila in pnevmatike na vozišču oviran promet med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi.