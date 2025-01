Ministrstvo: Vladni poziv Agenciji za energijo glede omrežnine strokovno utemeljen

Ljubljana, 8. januarja - Vladni poziv Agenciji za energijo k spremembi metodologije obračunavanja omrežnine temelji na strokovnih, ne političnih argumentih, so ob današnjem izteku roka za ukrepanje agencije zapisali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Izpostavljajo predvsem negativen vpliv metodologije na zeleni prehod in poslovne odjemalce.