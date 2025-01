Demokracija o davkih in zakonu o medijih (9. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Metod Berlec v komentarju V primežu višjih davkov in novega medijskega zakona piše o predlogu novega medijskega zakona in novih davkih, ki jih uvaja vlada. Avtor je prepričan, da vlada z novimi davki in višjimi prispevki kaznuje delavne ljudi, z novim medijskim zakonom pa medije in novinarje, ki so kritični do oblasti.