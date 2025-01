Poklukar in Logaj o preventivnih ukrepih za zagotavljanje varnega učnega okolja

Ljubljana, 8. januarja - Ministra za notranje zadeve ter za vzgojo in izobraževanje, Boštjan Poklukar in Vinko Logaj, sta danes govorila o preventivnih ukrepih za varnejše in spodbudno učno okolje. To je ključno zagotavljati vsem otrokom, sta se strinjala in se dogovorila tudi o nekaterih dodatnih preventivnih ukrepih v tej smeri, so sporočili z notranjega ministrstva.