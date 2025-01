Umrl eden najbolj znanih hrvaških skladateljev Stjepan "Stipica" Kalogjera

Zagreb, 8. januarja - Umrl je eden najbolj znanih hrvaških skladateljev Stjepan "Stipica" Kalogjera, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V bogati glasbeni karieri je ustvaril in aranžiral več kot 4000 del za različne glasbene sestave. Posebej uspešni so bili njegovi aranžmaji za pesmi Galeb, Skalinada in Cesarica. Star je bil 90 let.