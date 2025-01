Policija preiskuje decembrski pretep več oseb v Piranu

Piran, 8. januarja - Policisti Policijske uprave (PU) Koper preiskujejo okoliščine pretepa več oseb v Piranu s konca decembra, v katerem so bile poškodovane štiri osebe. Po poročanju medijev so bili v pretep vpleteni tudi člani družine poslanke SD Meire Hot. Ta v incident ni bila vpletena in se odločno distancira od vseh oblik nasilja, so v odzivu zapisali v SD.