Ljubljana, 8. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na dolenjski avtocesti je zastoj med priključkoma Bič in Trebnje/zahod proti Novemu mestu ter med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.