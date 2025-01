Na območju Smolnika našli moško truplo

Ruše, 8. januarja - Konec decembra so v gozdu na območju Smolnika blizu Ruš našli neznano moško truplo. Po do sedaj znanih podatkih njegova smrt ni posledica kaznivega dejanja. Ker policisti še niso ugotovili identitete moškega, prosijo vse, ki bi o njem kaj vedeli, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali po telefonu, so sporočili s PU Maribor.