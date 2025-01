Tuje tiskovne agencije (8. 1.)

Ljubljana, 8. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje STA o ugrabitvi štirih migrantk iz Indije, ki jo preiskujejo koprski policisti. Prav tako so povzele poročanje o obsojencu, ki je med prestajanjem kazni v slovenskem zaporu Dob v svoji celici zanetil požar in pri tem utrpel hude poškodbe.