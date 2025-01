Sodišče osumljencem za umor na Brdu podaljšalo pripor za dva meseca

Ljubljana, 8. januarja - Okrožno sodišče v Ljubljani je vsem trem osumljencem za novembrski umor na Brdu podaljšalo za dva meseca, so za STA pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Izdali so tudi sklep o uvedbi sodne preiskave, ki jo je zahtevalo SDT, med drugim zaradi umora in prometa s prepovedanimi drogami, vendar še ni pravnomočen, so navedli.